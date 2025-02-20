Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 924B Kim Giang - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhập kho theo đúng quy trình nhập kho. Kiểm đếm số lượng, chúng loại...theo đúng yêu cầu nhập hàng từ kế toán. Báo cáo cho GĐ, KTT nếu có sự chệnh lệch hàng hóa thực tế và phiếu nhập hàng.

Tiếp nhận đơn hàng (yêu cầu xuất kho) từ Kế toán bán hàng. Kiểm tra đơn hàng, xuất hàng theo đơn. Đóng thùng, dán phiếu giao hàng đầy đủ các thông tin theo đơn hàng.

Bàn giao hàng hóa cho bộ phận HCNS (Vận chuyển) đầy đủ số lượng, thông tin người nhận..

Nhập phiếu nhập, xuất kho vào phần mềm.

Chịu trách nhiệm kiểm kê kho định kỳ hoặc theo yêu cầu (Kết hợp với các bộ phận HCNS, KT)

Bảo quản và sắp xếp hàng hóa trong kho khoa học, dễ lấy.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 18 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.

Có kinh nghiệm làm Kho từ 01 năm trở lên là một lợi thế.

Biết sử dụng máy tính văn phòng (nhập xuất hàng). Sẽ được đào tạo khi nhận việc.

Chăm chỉ, chịu khó, làm việc có trách nhiệm.

Trung thực

Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-10 triệu/tháng.

Chế độ ngày phép, thưởng lễ tết, sinh nhật,... theo quy định.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN….sau 02 tháng thử việc.

Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Nghỉ mát tiêu chuẩn cao 1-2 lần/ năm.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin