Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Nhân viên kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 924B Kim Giang

- Thanh Liệt

- Thanh Trì

- Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nhập kho theo đúng quy trình nhập kho. Kiểm đếm số lượng, chúng loại...theo đúng yêu cầu nhập hàng từ kế toán. Báo cáo cho GĐ, KTT nếu có sự chệnh lệch hàng hóa thực tế và phiếu nhập hàng.
Tiếp nhận đơn hàng (yêu cầu xuất kho) từ Kế toán bán hàng. Kiểm tra đơn hàng, xuất hàng theo đơn. Đóng thùng, dán phiếu giao hàng đầy đủ các thông tin theo đơn hàng.
Bàn giao hàng hóa cho bộ phận HCNS (Vận chuyển) đầy đủ số lượng, thông tin người nhận..
Nhập phiếu nhập, xuất kho vào phần mềm.
Chịu trách nhiệm kiểm kê kho định kỳ hoặc theo yêu cầu (Kết hợp với các bộ phận HCNS, KT)
Bảo quản và sắp xếp hàng hóa trong kho khoa học, dễ lấy.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 18 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.
Có kinh nghiệm làm Kho từ 01 năm trở lên là một lợi thế.
Biết sử dụng máy tính văn phòng (nhập xuất hàng). Sẽ được đào tạo khi nhận việc.
Chăm chỉ, chịu khó, làm việc có trách nhiệm.
Trung thực

Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-10 triệu/tháng.
Chế độ ngày phép, thưởng lễ tết, sinh nhật,... theo quy định.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN….sau 02 tháng thử việc.
Xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Nghỉ mát tiêu chuẩn cao 1-2 lần/ năm.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Phương Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, 113 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job313894
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO AN
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SX TM DV XNK TRỌNG ĐẠT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Laptop Đức Tâm
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần One Capital Hospitality
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NGA
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SCE
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT LỘC
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH GT EXPRESS
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU RUTOP VIỆT NAM
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TAM NINH
Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu Gốm sứ Dohacemex làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu Gốm sứ Dohacemex
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Mandu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty CP XNK Fovina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty CP XNK Fovina Hà Nội
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ THÀNH TIẾN
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG FAUCET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEJONG FAUCET VIỆT NAM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Cao Việt Quang
Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH GT EXPRESS
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu B4Y
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ONEFOOD VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm