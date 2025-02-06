Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công nghiệp Dương Liễu, Đường Dương Liễu 1, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Quản lý, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, tránh hư hỏng, thất thoát.

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho, xuất kho. Đảm bảo chính xác về số lượng và chất lượng hàng hóa.

Thực hiện các công việc nhập liệu, cập nhật thông tin hàng hóa trên hệ thống quản lý kho. Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của dữ liệu.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình vận chuyển, lưu kho và xuất hàng diễn ra trơn tru.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hàng hóa trong kho cho quản lý.

Vệ sinh, giữ gìn kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tuân thủ các quy định, quy trình về quản lý kho của công ty.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành liên quan đến quản lý kho, logistics hoặc các ngành nghề tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc trong kho ít nhất 1 năm.

Nắm vững các nghiệp vụ quản lý kho, xuất nhập hàng.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm quản lý kho (nếu có).

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM

