Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH MONO TALK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 262 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm đếm số lượng sản phẩm nhập và xuất kho

Kiểm đếm số lượng phụ liệu nhập và xuất nhà gia công

Sắp xếp và kiểm kê hàng hóa hàng tháng

Vận chuyển hàng ra cửa hàng và ra các đơn vị vận chuyển khi phát sinh

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 25 - 45, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chăm chỉ và trung thực.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kho thời trang, nguyên phụ liệu

Yêu cầu tốt nghiệp từ Trung cấp

Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 Tr - 9 Tr (Lương cứng + phụ cấp + lương KPI)

Phụ cấp xăng xe, phụ cấp ăn ca...

Xét tăng lương 1 năm 1 lần...

Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.

Các chương trình, hoạt động: Team building, Monday morning, happy hour, du lịch, ...

Chế độ: Bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, tết, nghỉ sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin