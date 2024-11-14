Tuyển Nhân viên kho HỘ KINH DOANH MONO TALK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 262 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Kiểm đếm số lượng sản phẩm nhập và xuất kho
Kiểm đếm số lượng phụ liệu nhập và xuất nhà gia công
Sắp xếp và kiểm kê hàng hóa hàng tháng
Vận chuyển hàng ra cửa hàng và ra các đơn vị vận chuyển khi phát sinh
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 25 - 45, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chăm chỉ và trung thực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kho thời trang, nguyên phụ liệu
Yêu cầu tốt nghiệp từ Trung cấp
Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7 Tr - 9 Tr (Lương cứng + phụ cấp + lương KPI)
Phụ cấp xăng xe, phụ cấp ăn ca...
Xét tăng lương 1 năm 1 lần...
Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.
Các chương trình, hoạt động: Team building, Monday morning, happy hour, du lịch, ...
Chế độ: Bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, tết, nghỉ sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK
