Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Võ Chí Công – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hàng ngày thực hiện xuất nhập tồn tại kho hàng

Bảo quản, sắp xếp hàng hóa tại khu vực kho hàng được phân công

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kho hàng thời trang quần áo

Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Có kỹ năng quản lý thời gian và xử lý tình huống phát sinh tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-9 triệu/tháng, theo năng lực và trao đổi khi phỏng vấn.

Được cấp điện thoại và máy tính trong thời gian làm việc. Được tham gia các lớp đào tạo tại công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ BH, lễ tết theo quy định

Đồng nghiệp vô cùng thân thiện và chu đáo, văn hóa làm việc vui vẻ, năng động

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin