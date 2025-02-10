Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Võ Chí Công – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hàng ngày thực hiện xuất nhập tồn tại kho hàng
Bảo quản, sắp xếp hàng hóa tại khu vực kho hàng được phân công
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kho hàng thời trang quần áo
Thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Có kỹ năng quản lý thời gian và xử lý tình huống phát sinh tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7-9 triệu/tháng, theo năng lực và trao đổi khi phỏng vấn.
Được cấp điện thoại và máy tính trong thời gian làm việc. Được tham gia các lớp đào tạo tại công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ BH, lễ tết theo quy định
Đồng nghiệp vô cùng thân thiện và chu đáo, văn hóa làm việc vui vẻ, năng động
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 và Thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kho-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job287102
