Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH OCean Capital
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà C+ Office, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhặt đơn hàng theo đúng sản phẩm khách đặt (quần áo nữ nhỏ nhẹ)
Kiểm tra hàng, đóng gói đơn hàng theo đúng yêu cầu
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cẩn thận, tỉ mỉ
- Trách nhiệm, nghiêm túc
- Khả năng chịu được áp lực công việc
-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 7-8 triệu + phụ cấp ăn trưa (35.000 đ/công)
Thưởng đầy đủ các dịp lễ, tết
Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động: BHYT, BHXH…
Được hỗ trợ đào tạo để nâng cao nghiệp vụ
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
