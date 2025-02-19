Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà C+ Office, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhặt đơn hàng theo đúng sản phẩm khách đặt (quần áo nữ nhỏ nhẹ)

Kiểm tra hàng, đóng gói đơn hàng theo đúng yêu cầu

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Trách nhiệm, nghiêm túc

- Khả năng chịu được áp lực công việc

-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH OCean Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7-8 triệu + phụ cấp ăn trưa (35.000 đ/công)

Thưởng đầy đủ các dịp lễ, tết

Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động: BHYT, BHXH…

Được hỗ trợ đào tạo để nâng cao nghiệp vụ

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OCean Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin