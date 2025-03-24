Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Velasboost làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cự Khối, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc nhập - xuất - kiểm kê hàng hóa theo quy trình.

Sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho gọn gàng, khoa học.

Hỗ trợ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa khi cần thiết.

Kiểm tra, đối chiếu số lượng hàng hóa thực tế với chứng từ.

Đảm bảo an toàn lao động và tuân thủ quy định của công ty.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, có sức khỏe tốt.

Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Long Biên.

Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có kinh nghiệm làm kho bãi là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Velasboost Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5,5 triệu/tháng.

Lương cứng:

Thu nhập: 7 - 15 triệu/tháng (tùy theo năng suất).

Thu nhập:

Phụ cấp ăn trưa.

Môi trường làm việc ổn định, lâu dài.

Được tham gia đầy đủ chế độ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Velasboost

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin