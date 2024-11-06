Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NV26

- 2, Khu đô thị Lideco, Lai Xá, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện các công tác liên quan đến việc nhập hàng hóa từ nhà cung cấp:
+ Kiểm đếm số lượng hóa lên, đối chiếu với các chứng từ liên quan
+ Thực hiện việc dán tem, nhãn mác hàng hóa theo quy định của công ty.
+ Bảo quản, sắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo tính khoa học, gọn gàng dễ tìm kiếm
+ Kiểm soát tồn kho hàng hóa chịu trách nhiệm liên quan đến những sai lệch về số lượng hàng hóa
- Thực hiện các công tác liên quan đến việc xuất hàng hóa
+ Phân bổ hàng hóa, đóng gói cho các cơ sở theo định mức của các CH
+ Lập các biên bản bàn giao, chứng từ liên quan trên phẩn mềm
+ Sắp xếp hàng hóa điều phối xe giao hàng đến các cở sở
- Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 20-25 tuổi
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn , cẩn thận, sắp xếp hàng hóa khoa học
Đã có kinh nghiệm làm về lĩnh vực kho vận
Biết sử dụng các phần mềm quản lý kho, thành thạo Excel

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000 vnđ
- Tham gia đầy đủ BHXH, Chế độ phúc lợi theo luật LĐ
- Teambuilding, nghỉ lễ-tết, thưởng...Theo quy định của Công ty.
- Ưu đãi khi mua hàng tại Công ty
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động.
- Nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 Ngõ 4 Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội

