Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô NM5 Cụm Công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện công việc xuất nhập hàng hoá, cân nguyên liệu
Thực hiện việc bố trí, sắp xếp hàng hoá trong kho
Thực hiện 5S trong kho, thường xuyên kiểm tra các công cụ dụng cụ làm việc

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, vào công ty sẽ đào tạo từ đầu
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng tháng lương T13, T14 theo chính sách của Công ty
+ Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...)
+ BH chăm sóc sức khỏe hàng năm.
+ Du lịch, khám sức khỏe...
+ Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...
+ Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty
+ Môi trường làm việc vui vẻ
+ Cơ hội thăng tiến, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất A2 CN2, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

