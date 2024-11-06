Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 10 chương dương độ, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa. Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Kiểm tra thông tin hàng hóa trên phiếu xuất kho và xuất kho hàng hóa ( xuất bán, xuất trả lại nhà cung cấp, xuất chuyển kho

Làm chứng từ kho

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật số lượng hàng hóa thường xuyên. Kiểm soát chứng từ xuất,nhập kho

Chuẩn bị hàng hóa cho quá trình xuất kho, đóng gói và giao hàng.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra suôn sẻ

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh trong kho.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ƯU tiên nữ, độ tuổi 25-35

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc nhân viên kiểm kho hoặc kế toán kho .

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát và có tinh thần làm việc nhóm.

Thành thạo các công việc liên quan đến quản lý kho hàng.

Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm quản lý kho hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thu nhập 10 triệu – 12 triệu/tháng tùy theo vị trí được tiếp nhận.

Thời gian làm: 5,5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến sáng thứ 7, từ 08h-17h15 hàng ngày.

Các chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

Hưởng các chế độ trợ cấp khác theo quy định của công ty

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Du lịch hằng năm, teambuilding.

Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin