Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 549 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Thực hiện việc xuất - nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.
Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.
Dán mã vạch, sắp xếp hàng hóa trong kho theo chủng loại và thời gian nhập kho.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi xuất kho và làm thủ tục xuất kho.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 18 đến 40.
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm.
Có sức khỏe tốt và có thể làm việc theo ca.
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm.
Có sức khỏe tốt và có thể làm việc theo ca.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 6 - 8 triệu.
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, hiếu hỉ, sinh nhật, khám sức khỏe, thưởng năm....
Được ký HĐLĐ xác định thời hạn sau thời gian thử việc.
Môi trường phát triển bền vững, được cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và làm việc trong môi trường năng động, bình đẳng, chuyên nghiệp.
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, hiếu hỉ, sinh nhật, khám sức khỏe, thưởng năm....
Được ký HĐLĐ xác định thời hạn sau thời gian thử việc.
Môi trường phát triển bền vững, được cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và làm việc trong môi trường năng động, bình đẳng, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI