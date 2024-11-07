Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 549 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Thực hiện việc xuất - nhập kho và sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho.

Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Dán mã vạch, sắp xếp hàng hóa trong kho theo chủng loại và thời gian nhập kho.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi xuất kho và làm thủ tục xuất kho.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 18 đến 40.

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm.

Có sức khỏe tốt và có thể làm việc theo ca.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6 - 8 triệu.

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, hiếu hỉ, sinh nhật, khám sức khỏe, thưởng năm....

Được ký HĐLĐ xác định thời hạn sau thời gian thử việc.

Môi trường phát triển bền vững, được cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm từ đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và làm việc trong môi trường năng động, bình đẳng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC Pro Company

