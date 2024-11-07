Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đối diện công an huyện Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý, sắp xếp và theo dõi hàng hóa trong kho

Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập xuất kho

Cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho

Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến tồn kho, nhập xuất kho

Đảm bảo an toàn, vệ sinh kho bãi

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình nhập xuất kho được thực hiện đúng quy định

Kiểm kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kỹ năng sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng cơ bản

Có khả năng quản lý và sắp xếp kho bãi khoa học

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý kho

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin