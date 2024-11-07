Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đối diện công an huyện Thanh Trì, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Quản lý, sắp xếp và theo dõi hàng hóa trong kho
Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập xuất kho
Cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho
Lập và quản lý các báo cáo liên quan đến tồn kho, nhập xuất kho
Đảm bảo an toàn, vệ sinh kho bãi
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình nhập xuất kho được thực hiện đúng quy định
Kiểm kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kỹ năng sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng cơ bản
Có khả năng quản lý và sắp xếp kho bãi khoa học
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao
Có kỹ năng sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng cơ bản
Có khả năng quản lý và sắp xếp kho bãi khoa học
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý kho
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý kho
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI