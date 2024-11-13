Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 129 Dương Đức Hiền, Tô Khê, Phú Thị, Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
• Nhập kho, lên kệ hàng hóa trong kho
• Sắp xếp, kiểm kê, phân loại và đóng gói hàng hoá
• Xuất kho, bàn giao hàng hóa cho bên vận chuyển
• Lưu ý: Là công việc lao động phổ thông, không phải là công việc văn phòng. Nhân viên làm việc theo từng nhóm nhập kho, xuất kho, đóng gói, phân loại; không phải đồng thời làm tất cả các công việc trên.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam Nữ từ 18-45 tuổi
• Thời gian làm việc 6 ngày/tuần, có thể tăng ca khi cần.
• Biết bố trí công việc, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động
Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập hàng tháng 8-10 triệu, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp chuyên cần, lương sản lượng. Các ứng viên đã từng làm kho Fulfillment hoặc có kinh nghiệm quản lý sẽ cộng thêm KPI cố định 500k/tháng.
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... sau 2 tháng thử việc
• Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
• Thử việc 100% lương
• Khám sức khỏe hàng năm
• Xét thăng chức, tăng lương 3-6 tháng/lần
• 12 ngày phép có lương/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam
