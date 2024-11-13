Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 129 Dương Đức Hiền, Tô Khê, Phú Thị, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

• Nhập kho, lên kệ hàng hóa trong kho

• Sắp xếp, kiểm kê, phân loại và đóng gói hàng hoá

• Xuất kho, bàn giao hàng hóa cho bên vận chuyển

• Lưu ý: Là công việc lao động phổ thông, không phải là công việc văn phòng. Nhân viên làm việc theo từng nhóm nhập kho, xuất kho, đóng gói, phân loại; không phải đồng thời làm tất cả các công việc trên.

• Nam Nữ từ 18-45 tuổi

• Thời gian làm việc 6 ngày/tuần, có thể tăng ca khi cần.

• Biết bố trí công việc, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động

Tại Công Ty TNHH Flash Fulfillment Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hàng tháng 8-10 triệu, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp chuyên cần, lương sản lượng. Các ứng viên đã từng làm kho Fulfillment hoặc có kinh nghiệm quản lý sẽ cộng thêm KPI cố định 500k/tháng.

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... sau 2 tháng thử việc

• Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

• Thử việc 100% lương

• Khám sức khỏe hàng năm

• Xét thăng chức, tăng lương 3-6 tháng/lần

• 12 ngày phép có lương/năm

