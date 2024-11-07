Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
28 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Quản lý kho minibar, tiêu hao tại Khách sạn
- Quản lý kho minibar nhà hàng
- Quản lý kho minibar khu vực Massage (nếu có)
- Quản lý chặt chẽ việc xuất - nhập - tồn kho hàng ngày.
- Kiểm soát chéo dịch vụ khách sử dụng giữa Lễ tân thu ngân - Buồng phòng, Thu ngân - Phục vụ.
- Kiểm soát việc vận chuyển, lưu kho hàng hóa để bảo quản đồ ăn, thức uống phục vụ nhu cầu sử dụng của khách lưu trú được tiện lợi.
- Kiêm giúp việc cho Ban Giám đốc cụm công việc hành chính: phân ca nhân sự, chấm công, tổng hợp, văn bản, giấy tờ.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 25-35
- Nhanh nhẹn, cẩn thận
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, exel tốt
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.
- Có kinh nghiệm quản lý kho (ưu tiên)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực.
· Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần
· Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.
· Cơ hội thăng tiến cao
· Có chỗ ở khi nhân viên ở xa
· Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn
· Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)
· Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng tại Hà Nội: : 98 Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình- Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: Số 180-184 Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

