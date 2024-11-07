Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 28 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Quản lý kho minibar, tiêu hao tại Khách sạn

- Quản lý kho minibar nhà hàng

- Quản lý kho minibar khu vực Massage (nếu có)

- Quản lý chặt chẽ việc xuất - nhập - tồn kho hàng ngày.

- Kiểm soát chéo dịch vụ khách sử dụng giữa Lễ tân thu ngân - Buồng phòng, Thu ngân - Phục vụ.

- Kiểm soát việc vận chuyển, lưu kho hàng hóa để bảo quản đồ ăn, thức uống phục vụ nhu cầu sử dụng của khách lưu trú được tiện lợi.

- Kiêm giúp việc cho Ban Giám đốc cụm công việc hành chính: phân ca nhân sự, chấm công, tổng hợp, văn bản, giấy tờ.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 25-35

- Nhanh nhẹn, cẩn thận

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, exel tốt

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng.

- Có kinh nghiệm quản lý kho (ưu tiên)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực.

· Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

· Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

· Cơ hội thăng tiến cao

· Có chỗ ở khi nhân viên ở xa

· Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

· Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)

· Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

