Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 85 Triệu

CÔNG TY TNHH KAMEREO
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH KAMEREO

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH KAMEREO

Mức lương
7 - 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung tâm Logistics HNT, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 85 Triệu

- Nhận hàng và soạn hàng công nghệ, hàng đông, hàng tươi, cân và kiểm đếm kho mỗi ngày, sắp xếp và giữ 5S cho các mặt hàng trong kho.
- Kiểm tra date và báo cáo thường xuyên cho trưởng nhóm nhằm đảm bảo hàng xuất đúng, đủ và theo thứ tự nhập trước, xuất trước.
- Báo cáo số liệu hàng hư hỏng và hao hụt cho trưởng nhóm kho, làm việc theo sự sắp xếp của trưởng nhóm.
Nhiệm vụ:
- Kiểm tra hàng hoá Nhà cung cấp giao: số lượng, trọng lượng, chất lượng, ...
- Đối với hàng trả lại Nhà cung cấp, phản hồi lý do, hiện trạng và đánh giá so với quy cách của Kamereo
- Soạn hàng thực phẩm khô theo đơn đặt hàng của khách hàng
- Kiểm tra tồn kho từng sản phẩm sau khi lấy ra khỏi kệ/vị trí

Với Mức Lương 7 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ: tuổi từ 20 đến 35 tuổi, sức khoẻ tốt
- Tin học căn bản
- Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, siêng năng
- Có kinh nghiệm về làm việc tại kho
- Sử dụng tốt excel/ google sheet là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH KAMEREO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000 - 8.500.000 VNĐ
- Được hưởng trợ cấp làm việc theo chế độ: BHXH-BHYT-BHTN sau khi trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAMEREO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KAMEREO

CÔNG TY TNHH KAMEREO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: The Manor 2, 91 Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

