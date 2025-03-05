Tuyển Nhân viên kho Estrano.chic làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Quản lý đơn hàng:

Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đóng gói hàng theo đúng quy cách của thương hiệu

Điều phối, làm việc với các Đơn vị vận chuyển và các bộ phận liên quan để đảm bảo tốc độ vận chuyển nhanh nhất tới khách hàng

Quản lý kho:

Kiểm soát chất lượng, số lượng đầu ra, đầu vào của sản phẩm.

Báo cáo và kiểm kê kho theo định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ trên 25 tuổi (bắt buộc)

Hiểu về quy trình kho là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm được đào tạo.

Có máy tính cá nhân

Có trách nhiệm, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, làm đúng quy trình.

Có thời gian linh hoạt dựa vào tình hình kinh doanh của thương hiệu bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương trên 9tr (LCB +Thưởng SL đơn hàng)

Làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, hòa đồng. Có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và đóng góp ý kiến cải tiến công việc

Thưởng, nghỉ lễ, tết, sinh nhật theo quy định.

Có phụ cấp ăn trưa, vé gửi xe.

Tăng lương theo năng lực và thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển

