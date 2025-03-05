Tuyển Nhân viên kho Estrano.chic làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Estrano.chic
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Quản lý đơn hàng:
Kiểm soát chất lượng sản phẩm, đóng gói hàng theo đúng quy cách của thương hiệu
Điều phối, làm việc với các Đơn vị vận chuyển và các bộ phận liên quan để đảm bảo tốc độ vận chuyển nhanh nhất tới khách hàng
Quản lý kho:
Kiểm soát chất lượng, số lượng đầu ra, đầu vào của sản phẩm.
Báo cáo và kiểm kê kho theo định kỳ.
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ trên 25 tuổi (bắt buộc)
Hiểu về quy trình kho là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm được đào tạo.
Có máy tính cá nhân
Có trách nhiệm, cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ, làm đúng quy trình.
Có thời gian linh hoạt dựa vào tình hình kinh doanh của thương hiệu bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ.
Tại Estrano.chic Thì Được Hưởng Những Gì
Lương trên 9tr (LCB +Thưởng SL đơn hàng)
Làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, hòa đồng. Có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và đóng góp ý kiến cải tiến công việc
Thưởng, nghỉ lễ, tết, sinh nhật theo quy định.
Có phụ cấp ăn trưa, vé gửi xe.
Tăng lương theo năng lực và thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Estrano.chic
