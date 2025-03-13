Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Thực hiện công việc lắp đặt tại công trình nội thất văn phòng, nội thất gia đình như bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, giường ngủ, tủ quần áo tại địa điểm được giao
Thu tiền khách hàng khi lắp xong, bàn giao lại cho quản lý hoặc Công ty
Đi bảo hành, xử lý lỗi các đơn hàng nếu cần
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Chịu khó, chăm chỉ
Ưu tiên Có phương tiện đi lại
Ưu tiên Có phương tiện đi lại
Tại CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8 - 11 triệu trong đó : lương cơ bản + phụ cấp ăn 750k + điện thoại 150k + hoa hồng đơn + tăng ca,..
Thời gian làm việc từ T2 –T6 + 2 ngày T7/tháng
Địa chỉ làm việc: Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội.
Thời gian làm việc từ T2 –T6 + 2 ngày T7/tháng
Địa chỉ làm việc: Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI