Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện công việc lắp đặt tại công trình nội thất văn phòng, nội thất gia đình như bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, giường ngủ, tủ quần áo tại địa điểm được giao
Thu tiền khách hàng khi lắp xong, bàn giao lại cho quản lý hoặc Công ty
Đi bảo hành, xử lý lỗi các đơn hàng nếu cần

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Chịu khó, chăm chỉ
Ưu tiên Có phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 11 triệu trong đó : lương cơ bản + phụ cấp ăn 750k + điện thoại 150k + hoa hồng đơn + tăng ca,..
Thời gian làm việc từ T2 –T6 + 2 ngày T7/tháng
Địa chỉ làm việc: Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2A, Toà nhà N09B2 Khu Đô Thị Mới Dịch Vọng, Phố Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

