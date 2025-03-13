Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện công việc lắp đặt tại công trình nội thất văn phòng, nội thất gia đình như bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, giường ngủ, tủ quần áo tại địa điểm được giao

Thu tiền khách hàng khi lắp xong, bàn giao lại cho quản lý hoặc Công ty

Đi bảo hành, xử lý lỗi các đơn hàng nếu cần

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Chịu khó, chăm chỉ

Ưu tiên Có phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 11 triệu trong đó : lương cơ bản + phụ cấp ăn 750k + điện thoại 150k + hoa hồng đơn + tăng ca,..

Thời gian làm việc từ T2 –T6 + 2 ngày T7/tháng

Địa chỉ làm việc: Khu công nghiệp Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OKHOME VIỆT NAM

