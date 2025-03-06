Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32 Ngõ 1 Ngoạ Long, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đóng gói sản phẩm theo đơn hàng được tiếp nhận từ BP tiktok, shopee, facebook,... đảm bảo đúng, đủ và có tính thẩm mỹ
Bàn giao đơn hàng kịp thời cho đơn vị vận chuyển của sàn hoặc ngoại sàn
Sắp xếp sách, dụng cụ,... sạch sẽ và khoa học
Xếp, dỡ hàng hóa, kiểm tra, bảo quản sách và các tài sản được giao
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý kho
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
Chăm chỉ, cẩn thận
Có mong muốn thu nhập cao
Ưu tiên ứng viên ở gần kho hoặc HKTT Hà Nội

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng & pc: 8.000.000 - 10.000.000đ + thưởng theo đơn thành công (thu nhập hấp dẫn)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 7. Nghỉ tất cả các ngày Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà iNET, số 247 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

