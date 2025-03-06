Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 32 Ngõ 1 Ngoạ Long, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đóng gói sản phẩm theo đơn hàng được tiếp nhận từ BP tiktok, shopee, facebook,... đảm bảo đúng, đủ và có tính thẩm mỹ

Bàn giao đơn hàng kịp thời cho đơn vị vận chuyển của sàn hoặc ngoại sàn

Sắp xếp sách, dụng cụ,... sạch sẽ và khoa học

Xếp, dỡ hàng hóa, kiểm tra, bảo quản sách và các tài sản được giao

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý kho

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

Chăm chỉ, cẩn thận

Có mong muốn thu nhập cao

Ưu tiên ứng viên ở gần kho hoặc HKTT Hà Nội

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng & pc: 8.000.000 - 10.000.000đ + thưởng theo đơn thành công (thu nhập hấp dẫn)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30-17h30, Thứ 2 - Thứ 7. Nghỉ tất cả các ngày Chủ nhật

