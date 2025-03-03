Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xã Mai Lâm
- Huyện Đông Anh
- TP Hà Nội, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 10 Triệu
-
Theo dõi hàng hóa nhập - xuất - tồn
-
QC hàng hóa theo tiêu chí của công ty
-
Đóng gói hàng hóa
-
Thực hiện 5S ở kho
-
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Sức khỏe tốt, chịu khó, hòa đồng
-
Trung thực, và cẩn thận.
-
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập: 10-15 triệu vnđ ( hoặc theo thỏa thuận)
• Thời gian làm việc: sáng từ 8h-12h00 - chiều từ 13h30 - 17h30P
• Ăn trưa tại công ty.
• Môi trường làm việc thân thiện, văn minh, có điều kiện phát triển năng lực bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 3S GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
