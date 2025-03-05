Tuyển Nhân viên kho TIF WATCHES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại TIF WATCHES
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xã Đàn, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Đóng gói sản phẩm, soạn đơn hàng trên các kênh ⇒ Đảm bảo các đơn hàng được giao hàng đến tay khách hàng: đúng sản phẩm, đủ số lượng, nhanh chóng
Sắp xếp, phân loại, kiểm kê hàng hoá định kỳ
Đảm bảo vệ sinh, an ninh và trật tự trong kho
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động, chăm chỉ, trung thực, cẩn thận và chỉnh chu chi tiết trong công việc
Nam/ Nữ sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc (không giới hạn độ tuổi)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc Kho Vận (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
Tại TIF WATCHES Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập part-time: 3.000.000/tháng
Thu nhập full-time: 6.500.000 - 8.000.000/tháng (tùy năng lực, đã bao gồm phụ cấp)
Môi trường làm việc sạch sẽ, thân thiện, an toàn
12 ngày nghỉ phép năm & được tham gia các hoạt động tập thể, thưởng Tết,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TIF WATCHES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
