Tuyển Nhân viên kho TIF WATCHES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xã Đàn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Đóng gói sản phẩm, soạn đơn hàng trên các kênh ⇒ Đảm bảo các đơn hàng được giao hàng đến tay khách hàng: đúng sản phẩm, đủ số lượng, nhanh chóng

Sắp xếp, phân loại, kiểm kê hàng hoá định kỳ

Đảm bảo vệ sinh, an ninh và trật tự trong kho

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động, chăm chỉ, trung thực, cẩn thận và chỉnh chu chi tiết trong công việc

Nam/ Nữ sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc (không giới hạn độ tuổi)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc Kho Vận (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Tại TIF WATCHES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập part-time: 3.000.000/tháng

Thu nhập full-time: 6.500.000 - 8.000.000/tháng (tùy năng lực, đã bao gồm phụ cấp)

Môi trường làm việc sạch sẽ, thân thiện, an toàn

12 ngày nghỉ phép năm & được tham gia các hoạt động tập thể, thưởng Tết,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TIF WATCHES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin