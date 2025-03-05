Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 21, TTTM LeParc, Gamuda City, Yên Sở,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.

Soạn hàng theo đơn yêu cầu.

Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.

Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho

Hỗ trợ giao hàng bưu cục khi có phát sinh (có PC)

Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thật thà, tỉ mỉ và chăm chỉ trong Công việc

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn bài bản khi vào làm

Môi trưởng làm việc năng động, hiện đại

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Lễ, Tết theo quy định

Có cơ hội thăng tiến

Hưởng các khoản phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO

