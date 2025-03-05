Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Căn 21, TTTM LeParc, Gamuda City, Yên Sở,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, luân chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu.
Soạn hàng theo đơn yêu cầu.
Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.
Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, an ninh và vệ sinh trong hệ thống kho
Hỗ trợ giao hàng bưu cục khi có phát sinh (có PC)
Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thật thà, tỉ mỉ và chăm chỉ trong Công việc
Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, làm việc có trách nhiệm Giao tiếp tốt, chịu được áp lực trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn bài bản khi vào làm
Môi trưởng làm việc năng động, hiện đại
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, Lễ, Tết theo quy định
Có cơ hội thăng tiến
Hưởng các khoản phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO
