Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34A TT13 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Nhận, kiểm tra và sắp xếp hàng hóa khi nhập kho.

Lưu trữ hàng hóa đúng quy trình, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt.

Phát hiện và báo cáo các vấn đề về hàng hóa hư hỏng, thiếu hụt.

Chuẩn bị hàng hóa cho quá trình xuất kho.

Quản lý và cập nhật số lượng hàng hóa trong kho.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nam giới sinh năm 2006 - 2001

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có sức khỏe tốt.

Cẩn thận, trung thực.

Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản.

Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7.000.000đ

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ

Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: thưởng Tết, du lịch thường niên...

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ và nâng cao hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vinamas

