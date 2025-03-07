Tuyển Nhân viên kho công ty CP Quốc Tế Danis Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô số 1 - Lô số 7 - Cụm CN Lai Xá - Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

Xuất nhập hàng theo đúng nguyên tắc:

- Xuất Hàng:

+ Đóng hàng gia dụng sàn TMĐT theo đơn đã có sẵn

+ Sắp xếp hàng hóa gửi cho các bên vận chuyển;.

Nhập hàng (từ nhà cung cấp/hàng hoàn): Phối hợp và làm theo chỉ đạo của thủ kho để nhận hàng, kiểm tra số lượng, tình trạng hàng hóa

3. Công việc khác:

- Sắp xếp vệ sinh lại hàng hóa vào cuối ngày

- Các công việc khác theo yêu cầu của Thủ Kho/Quản lý/Giám Đốc công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

Tốt nghiệp THPT trở lên, có kinh nghiệm làm kho từ 12 tháng.

2. Nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chăm chỉ, cần thận trong công việc

3. Trung thực, làm việc có trách nhiệm và có nhu cầu làm việc lâu dài.

4. Ưu tiên ứng viên gần Cụm CN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được hướng dẫn, đào tạo

- Thu nhập: 7.5 - 9 triệu /tháng

- Thử việc trong 1 tháng

- Nghỉ 12 ngày phép/1 năm, không nghỉ hết phép được quy đổi thanh toán bằng tiền vào cuối năm

- Tham gia các hoạt động tập thể: vui chơi, giải trí, nghỉ hè...theo hiệu quả kinh doanh hàng năm

- Các chế độ khác theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

