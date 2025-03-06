Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Phụ trách, sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho.

- Chuẩn bị hàng theo theo phiếu xuất hàng.

- Thực hiện kiểm kê hàng hóa, check date các loại mặt hàng.

- Đóng gói, phân chia hàng hóa.

- Nhập hàng và xuất hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Có sức khỏe tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kho.

- Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ.

- Có tinh thần trách nhiệm cao.

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động, thân thiên, và chuyên nghiệp

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

Chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

Du lịch, Team Building hàng năm.

Có cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM

