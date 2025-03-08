Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 90A Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu
- Sắp xếp & Đóng gói hàng hóa;
- Kiểm kê & Báo cáo hàng hóa trong kho;
-Hỗ trợ giao hàng cho khách
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam độ tuổi từ 22 đến 30 tuổi
- Trung Cấp trở lên, có kỹ năng quản lý hàng hóa
- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp (có kinh nghiệm là một lợi thế);
- Cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập thử việc = 100% LCB + tăng ca (nếu có);
- Thu nhập chính thức = LCB + tăng ca (nếu có) + Thưởng hiệu quả công việc hằng năm;
- Lương cơ bản: 7.000.000 vnđ/ tháng;
- Thưởng hiệu quả công việc hằng năm (trung bình từ 1 – 3 tháng lương cơ bản);
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;
- Review tăng lương định kỳ hằng năm (Tháng 3 & 9), tăng hơn 500.000 vnđ/ bậc/level;
- Chương trình Teambuilding, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác;
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
