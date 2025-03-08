Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90A Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Sắp xếp & Đóng gói hàng hóa;

- Kiểm kê & Báo cáo hàng hóa trong kho;

-Hỗ trợ giao hàng cho khách

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam độ tuổi từ 22 đến 30 tuổi

- Trung Cấp trở lên, có kỹ năng quản lý hàng hóa

- Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp (có kinh nghiệm là một lợi thế);

- Cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thử việc = 100% LCB + tăng ca (nếu có);

- Thu nhập chính thức = LCB + tăng ca (nếu có) + Thưởng hiệu quả công việc hằng năm;

- Lương cơ bản: 7.000.000 vnđ/ tháng;

- Thưởng hiệu quả công việc hằng năm (trung bình từ 1 – 3 tháng lương cơ bản);

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT;

- Review tăng lương định kỳ hằng năm (Tháng 3 & 9), tăng hơn 500.000 vnđ/ bậc/level;

- Chương trình Teambuilding, Year End Party... và các hoạt động nội bộ khác;

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG VIỆT NAM

