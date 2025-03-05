Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Người Tiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Người Tiên Phong
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Người Tiên Phong

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 218 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý hồ sơ của kho
Lập sơ đồ thể hiện toàn bộ lối đi cũng như nơi đặt các mặt hàng theo các tiêu chí nhất định
Căn cứ vào các tiêu chí để ghi thẻ bài, ghi chú của từng sản phẩm.
Đặt các biến bảo tại các mặt hàng dễ đổ vỡ, hỏng hóc (nếu có) để bộ phận vận chuyển chú ý.
2. Chịu trách nhiệm về thủ tục xuất nhập kho
Nhân viên kho có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến việc xuất – nhập kho theo đúng quy định.
Trực tiếp tham gia giám sát quá trình xuất – nhập hàng.
Chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ số lượng, mẫu mã theo đúng yêu cầu của đơn hàng và ký nhận.
Lưu lại các giấy tờ nội dung đã nhập hoặc xuất để đối chiếu khi cần thiết.
3. Quản lý hàng hóa tồn kho
Chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng hàng hóa trong kho, đảm bảo không có sự sai lệch với các số liệu trên phần mềm.
Thường xuyên theo dõi, đối chiếu dữ liệu hàng hóa tồn kho với kho thực tế (thực hiện hàng tuần).
Định kỳ kiểm kê hàng hóa tồn kho theo Quy định của Công ty.
Phát hiện, xử lý trong khả năng đối với hàng hóa có nguy cơ bị giảm giá trị.
Lập báo cáo kịp thời cho cấp quản lý bao gồm số lượng, chất lượng, sự sai khác, hư hỏng. Đề xuất Phương án xử lý ngăn chặn tình trạng giảm giá trị, hạn chế tổn thất.
Phối hợp với các bộ phận Admin, kinh doanh để xây dựng phương án đẩy hàng tồn kho lâu ngày, đề xuất nhập hàng mới bổ sung, hạn chế tình trạng thiếu hụt hàng hóa.
4. Xử lý hàng hồi, hàng nhập lại kho
Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa nhập lại kho
Sau khi hàng hóa được kỹ thuật viên kiểm tra xác nhận vận hành tốt, nhân viên kho có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ hàng hóa (cả bên trong máy và bao bì bên ngoài) trước khi nhập kho. Đảm bảo đầy đủ phụ kiện như hàng xuất tại nhà máy.
Thực hiện đầy đủ nghiêm túc theo Quy trình nhập hàng trả lại đã được duyệt và ứng dụng trên Base.
5. Sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho
Phân chia và sắp xếp các hàng hóa theo các tiêu chí nhất định đã được quy định.
Sắp xếp các sản phẩm hàng hóa trong kho một cách khoa học để đảm bảo an toàn cho sản phẩm. Dễ dàng xuất kho, giảm thiểu thời gian phải tìm kiếm và kiểm soát dễ dàng lượng tồn. Tổ chức việc giao thông vận chuyển trong kho hợp lý và dễ vận chuyển hàng hóa ra vào.
Giữ vệ sinh kho luôn sạch sẽ và đảm bảo an toàn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam có sức khỏe, cẩn thận, có trách nhiệm
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm đối với công việc quản lý kho
- Kiên nhẫn, nhiệt tình
- Có khả năng tương tác với tất cả các cấp bậc, có sáng kiến.
- Sẵn sàng học hỏi và có khả năng làm ngoài giờ.

Tại Công ty TNHH Người Tiên Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng thu nhập cực cạnh tranh, hấp dẫn theo đúng năng lực của bản thân từ 10.000.000 - 12.000.000
- Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty xứng đáng với hiệu quả công việc: thưởng theo doanh số, thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng nóng ....
- Tham gia các chương trình du lịch do Công ty tổ chức, các hoạt động ngoại khóa...
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến
- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, Đánh giá, xem xét tăng lương định kỳ hàng năm. Những trường hợp đặc biệt có thể xem xét tăng lương trước thời hạn.
- Người lao động được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe từ các gói bảo hiểm của Công ty. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Người Tiên Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 226 Vạn Phúc, Liễu Gia, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

