Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

HỖ TRỢ NHẬN CV TRƯỚC TẾT ÂM LỊCH VÀ PHỎNG VẤN SAU TẾT ÂM LỊCH.

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật số liệu hàng hóa thường xuyên, chính xác.

Đóng gói, kiểm tra hàng hóa trước khi xuất kho.

Phối hợp với bộ phận bán hàng để đảm bảo hàng hóa được xuất kho đúng thời gian và số lượng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hàng tồn kho.

Vệ sinh, giữ gìn kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó.

Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng máy tính cơ bản.

Sẵn sàng làm việc tăng ca do yêu cầu của công việc.

Tại Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.