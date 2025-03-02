Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước
- Hà Nội: Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
HỖ TRỢ NHẬN CV TRƯỚC TẾT ÂM LỊCH VÀ PHỎNG VẤN SAU TẾT ÂM LỊCH.
Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.
Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.
Quản lý hàng tồn kho, cập nhật số liệu hàng hóa thường xuyên, chính xác.
Đóng gói, kiểm tra hàng hóa trước khi xuất kho.
Phối hợp với bộ phận bán hàng để đảm bảo hàng hóa được xuất kho đúng thời gian và số lượng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình hàng tồn kho.
Vệ sinh, giữ gìn kho bãi sạch sẽ, ngăn nắp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, cẩn thận, chịu khó.
Có sức khỏe tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng sử dụng máy tính cơ bản.
Sẵn sàng làm việc tăng ca do yêu cầu của công việc.
Tại Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
