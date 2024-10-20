Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sử dụng phần mềm bán hàng để chăm sóc và lên đơn cho những cửa hàng được phân công. Đi tuyến, ghé thăm, lên đơn hàng trực tiếp tại cửa hàng. Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng. Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động kinh doanh. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thực hiện công việc theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Trường Phòng Kinh Doanh để hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Sử dụng phần mềm bán hàng để chăm sóc và lên đơn cho những cửa hàng được phân công.
Đi tuyến, ghé thăm, lên đơn hàng trực tiếp tại cửa hàng.
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động kinh doanh.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Thực hiện công việc theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Trường Phòng Kinh Doanh để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm Thông thạo được phố tại Hà Nội. Có xe máy và điện thoại thông minh để làm việc. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thực phẩm Ưu tiên làm khu vực rộng từ 2 quận trở lên.
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm
Thông thạo được phố tại Hà Nội. Có xe máy và điện thoại thông minh để làm việc.
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thực phẩm
Ưu tiên làm khu vực rộng từ 2 quận trở lên.

Tại Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI

Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 51 Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội

