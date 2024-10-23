Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Wugee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Wugee
- Hồ Chí Minh: 132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Chăm sóc Khách hàng, duy trì, phát triển và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng.
Quản lý và theo dõi đơn hàng
Cập nhật thông tin thị trường và xu hướng cạnh trạnh
Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, truyền đạt và giải thích các thông tin quan trọng, sự kiện và sản phẩm của công ty ( nguyên liệu trà sữa, bột sữa, trà...)
Đảm bảo chỉ số KPI
Xử lý giao dịch kinh doanh trong nước và quản lý đơn hàng
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong các công việc hành chính liên quan đến bán hàng
Tiếp nhận và xử lý những phản hồi của khách hàng, đưa ra những giải pháp hợp lý.
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm Sale là một lợi thế
Tác phong lịch sự, ăn nói lưu loát
Tại Công ty TNHH Wugee Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7M5 (có thể thương lượng theo trình độ) + hoa hồng + phụ cấp
Phụ cấp ngôn ngữ: Lương cứng + 1M5 (nghe hiểu Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh)
1 tháng nghỉ 4 ngày và được nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp, đặc biệt khuyến khích phát triển năng lực bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Đóng BHXH,BHYT theo quy định của nhà nước kể từ kế kí kết chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wugee
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
