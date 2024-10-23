Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Wugee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Chăm sóc Khách hàng, duy trì, phát triển và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng. Quản lý và theo dõi đơn hàng Cập nhật thông tin thị trường và xu hướng cạnh trạnh Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, truyền đạt và giải thích các thông tin quan trọng, sự kiện và sản phẩm của công ty ( nguyên liệu trà sữa, bột sữa, trà...) Đảm bảo chỉ số KPI Xử lý giao dịch kinh doanh trong nước và quản lý đơn hàng Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong các công việc hành chính liên quan đến bán hàng Tiếp nhận và xử lý những phản hồi của khách hàng, đưa ra những giải pháp hợp lý.

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng trở lên Có kinh nghiệm Sale là một lợi thế Tác phong lịch sự, ăn nói lưu loát

Tại Công ty TNHH Wugee Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7M5 (có thể thương lượng theo trình độ) + hoa hồng + phụ cấp Phụ cấp ngôn ngữ: Lương cứng + 1M5 (nghe hiểu Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh) 1 tháng nghỉ 4 ngày và được nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp, đặc biệt khuyến khích phát triển năng lực bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Đóng BHXH,BHYT theo quy định của nhà nước kể từ kế kí kết chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wugee

