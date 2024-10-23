Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Wugee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 25 Triệu

Công ty TNHH Wugee
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Wugee

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Wugee

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Chăm sóc Khách hàng, duy trì, phát triển và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng. Quản lý và theo dõi đơn hàng Cập nhật thông tin thị trường và xu hướng cạnh trạnh Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, truyền đạt và giải thích các thông tin quan trọng, sự kiện và sản phẩm của công ty ( nguyên liệu trà sữa, bột sữa, trà...) Đảm bảo chỉ số KPI Xử lý giao dịch kinh doanh trong nước và quản lý đơn hàng Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong các công việc hành chính liên quan đến bán hàng Tiếp nhận và xử lý những phản hồi của khách hàng, đưa ra những giải pháp hợp lý.
Chăm sóc Khách hàng, duy trì, phát triển và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng.
Quản lý và theo dõi đơn hàng
Cập nhật thông tin thị trường và xu hướng cạnh trạnh
Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, truyền đạt và giải thích các thông tin quan trọng, sự kiện và sản phẩm của công ty ( nguyên liệu trà sữa, bột sữa, trà...)
Đảm bảo chỉ số KPI
Xử lý giao dịch kinh doanh trong nước và quản lý đơn hàng
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong các công việc hành chính liên quan đến bán hàng
Tiếp nhận và xử lý những phản hồi của khách hàng, đưa ra những giải pháp hợp lý.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng trở lên Có kinh nghiệm Sale là một lợi thế Tác phong lịch sự, ăn nói lưu loát
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm Sale là một lợi thế
Tác phong lịch sự, ăn nói lưu loát

Lương cứng: 7M5 (có thể thương lượng theo trình độ) + hoa hồng + phụ cấp Phụ cấp ngôn ngữ: Lương cứng + 1M5 (nghe hiểu Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh) 1 tháng nghỉ 4 ngày và được nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp, đặc biệt khuyến khích phát triển năng lực bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng. Đóng BHXH,BHYT theo quy định của nhà nước kể từ kế kí kết chính thức
Lương cứng: 7M5 (có thể thương lượng theo trình độ) + hoa hồng + phụ cấp
Phụ cấp ngôn ngữ: Lương cứng + 1M5 (nghe hiểu Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh)
1 tháng nghỉ 4 ngày và được nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng và chuyên nghiệp, đặc biệt khuyến khích phát triển năng lực bản thân, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Đóng BHXH,BHYT theo quy định của nhà nước kể từ kế kí kết chính thức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 132 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

