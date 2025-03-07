Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 12, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tư vấn, báo giá, tiếp nhận các đơn đặt hàng của khách hàng, kiểm tra tình trạng cung ứng hàng hóa, xác nhận đơn hàng với khách và chuyển cho bộ phận KTBH lên đơn hàng

Theo dõi đơn hàng, đề xuất đặt hàng và theo dõi tiến độ giao hàng, nhằm đốc thúc các bộ phận liên quan hoàn thành đúng tiến độ của đơn hàng

Thúc đẩy tiến độ thanh toán của khách, quản lý và hỗ trợ thu hồi công nợ,

Theo dõi tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu của nhân viên kinh doanh, thúc đẩy nhân viên kinh doanh bám sát mục tiêu để đạt doanh số.

Chủ động tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại, phàn nàn của khách hàng.

Soạn thảo và quản lý các thông báo, chính sách bán hàng, công văn, biên bản họp, đề xuất,... của Phòng kinh doanh

Cập nhật doanh số theo ngày, tuần, tháng, quý, năm để lập báo cáo cho nhóm kinh doanh và cấp quản lý.

Hỗ trợ Trưởng phòng kinh doanh trong việc lập kế hoạch kinh doanh và theo dõi tiến độ kế hoạch.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng KD và ban lãnh đạo Công ty

Tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế

Tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế

Tự tin, năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo vi tính

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sắp xếp công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực công việc

Ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh, kế toán đặc biệt trong ngành rèm nội thất là một lợi thế.

Lương cơ bản + KPI + Thưởng => Tổng thu nhập từ 10tr – 18tr, không giới hạn thưởng theo năng lực

Lương cơ bản + KPI + Thưởng => Tổng thu nhập từ 10tr – 18tr, không giới hạn thưởng theo năng lực

Thưởng + nghỉ, lễ, tết, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ phục vụ công việc ( máy tính, điện thoại, các công cụ khác)

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

