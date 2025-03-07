Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 12, ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tư vấn, báo giá, tiếp nhận các đơn đặt hàng của khách hàng, kiểm tra tình trạng cung ứng hàng hóa, xác nhận đơn hàng với khách và chuyển cho bộ phận KTBH lên đơn hàng
Theo dõi đơn hàng, đề xuất đặt hàng và theo dõi tiến độ giao hàng, nhằm đốc thúc các bộ phận liên quan hoàn thành đúng tiến độ của đơn hàng
Thúc đẩy tiến độ thanh toán của khách, quản lý và hỗ trợ thu hồi công nợ,
Theo dõi tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu của nhân viên kinh doanh, thúc đẩy nhân viên kinh doanh bám sát mục tiêu để đạt doanh số.
Chủ động tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại, phàn nàn của khách hàng.
Soạn thảo và quản lý các thông báo, chính sách bán hàng, công văn, biên bản họp, đề xuất,... của Phòng kinh doanh
Cập nhật doanh số theo ngày, tuần, tháng, quý, năm để lập báo cáo cho nhóm kinh doanh và cấp quản lý.
Hỗ trợ Trưởng phòng kinh doanh trong việc lập kế hoạch kinh doanh và theo dõi tiến độ kế hoạch.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng KD và ban lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế
Tự tin, năng động, có kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo vi tính
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sắp xếp công việc, tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực công việc
Ứng viên có kinh nghiệm làm kinh doanh, kế toán đặc biệt trong ngành rèm nội thất là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + KPI + Thưởng => Tổng thu nhập từ 10tr – 18tr, không giới hạn thưởng theo năng lực
Thưởng + nghỉ, lễ, tết, chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ phục vụ công việc ( máy tính, điện thoại, các công cụ khác)
Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thượng Mỹ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 12 Ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

