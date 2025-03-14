Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 47 Đường Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội (Đối diện khu Đô thị Đại Thanh), Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm nội thất được làm từ đá tự nhiên như bàn trà, bàn ăn, lavabo, bồn rửa, v.v. để tăng cường doanh số bán hàng.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị và bán hàng để thu hút khách hàng tiềm năng và tăng cường doanh số bán hàng.
- Lập kế hoạch và quản lý các hoạt động bán hàng, bao gồm việc tổ chức triển lãm sản phẩm, hội thảo, và các sự kiện khác để giới thiệu sản phẩm và tăng cường doanh số bán hàng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, bao gồm các đại lý, đội thi công và các đối tác bán hàng, để tăng cường doanh số bán hàng và mở rộng thị trường.
- Theo dõi và phân tích các báo cáo doanh số bán hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh và tăng cường doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị hoặc bán hàng.
- Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan.
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị và bán hàng hiệu quả.
- Có khả năng phân tích và đánh giá dữ liệu, báo cáo doanh số bán hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh để đưa ra quyết định kinh doanh thông minh.
- Có khả năng tổ chức và quản lý các sự kiện, hội thảo và triển lãm sản phẩm để giới thiệu sản phẩm và tăng cường doanh số bán hàng.

Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

* Mức lương cạnh tranh: 10-25 triệu đồng/tháng (Lương cứng + % doanh thu + phụ cấp).
* Hỗ trợ bữa trưa free tại nhà bếp của công ty.
* Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ.
* 12 ngày nghỉ phép năm, thêm 1 ngày nghỉ phép cho mỗi 5năm làm việc.
* Hỗ trợ chi phí đi lại và lưu trú khi cần thiết.
* Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
* Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.
* Chế độ thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

Công ty Cổ phần Pulpo Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nằm trong Công ty cơ khí 75, Gần Cây Xăng Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội

