Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Gọi điện thoại ra cho khách hàng theo call script có sẵn của công ty.

Tư vấn thông tin dinh dưỡng của các sản phẩm sữa, tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ đang mang thai, người già và trẻ em.

Chăm sóc khách hàng, tư vấn, hướng dẫn khách hàng mua sản phẩm.

Cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống công ty.

Báo cáo công việc lên cấp trên trực tiếp.

* 100% data khách hàng tiềm năng của công ty cung cấp, không tìm kiếm khách hàng.

100% data khách hàng tiềm năng của công ty cung cấp, không tìm kiếm khách hàng.

100% làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ/ LGBTQI++

Giọng nói rõ ràng, lưu loát, không nói ngọng, nói đặc giọng địa phương, vùng miền.

Chưa có kinh nhiệm sẽ được đào tạo (training đào tạo có trả lương)

Chăm chỉ, chịu khó, thái độ ham học hỏi, nhiệt huyết.

Bằng THPT trở lên

*Ưu tiên: Có kinh nghiệm telesales, sales, tư vấn, bán hàng, CSKH, tổng đài viên, call center.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 7.000.000 + thưởng KPI + phụ cấp (Dựa trên kinh nghiệm), Thu nhập từ 10 - 15 tr/tháng

Làm việc tại văn phòng hiện đại, có khu vực relax, căn tin đầy đủ tiện ích

100% Không đi thị trường - không tìm kiếm khách hàng

Thử việc 2 tháng ( nhận 100% lương trong quá trình thử việc)

Được cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc gồm điện thoại và máy tính/laptop

Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty như Lương thưởng tháng 13,14, BHXH, BHYT đầy đủ, Teambuilding,...

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Từ 8h00 - 18h30 (6 ngày/tuần, Nghỉ Chủ nhật)

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tầng 7, Tòa nhà QTCS 9, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

