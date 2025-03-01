Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và khám phá nhu cầu của khách hàng.

• Giao tiếp hiệu quả với khách hàng, hiểu rõ tình hình của họ và thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt.

• Cung cấp dịch vụ tư vấn sản phẩm và giải pháp chuyên nghiệp dựa trên nhu cầu của khách hàng.

• Tham gia đàm phán kinh doanh, ký kết hợp đồng và đạt được mục tiêu bán hàng.

• Theo dõi việc thực hiện đơn hàng, giải quyết khiếu nại của khách hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm liên quan đến Thiết bị điện, máy khoan điện, dụng cụ kim khí, v.v. . .

- Biết tiếng trung

- Độ tuổi : 25 – 45

- Giới tinh: nam & Nữ

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH sau 3 tháng

Môi trường làm việc thoải mái

Phúc lợi trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

