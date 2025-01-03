Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TIMES TRAVEL VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TIMES TRAVEL VIỆT NAM
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 62 Phạm Cự Lượng, Phường An Hải Đông,Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Tìm kiếm khách hàng bán sản phẩm du lịch của Công ty .
Phát triển nguồn CTV nhiều hơn để phát triển từng văn phòng .
Tìm kiếm nhân viên về đội, nhóm để phát triển và thăng chức lên.
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm làm việc trong nghề Sale ít nhất 1 năm
Kỹ năng tin học và giao tiếp tốt
Có thể làm việc độc lập hoặc đội nhóm, tinh thần trách nhiệm cao
Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết
Tại CÔNG TY TNHH TIMES TRAVEL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương + thưởng được trao đổi khi phỏng vấn
Tham gia đầy đủ BHYT + BHXH , BHTN theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, thời gian làm việc giờ hành chính
Được tham gia các chuyến du lịch , trải nghiệm resort toàn quốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIMES TRAVEL VIỆT NAM
