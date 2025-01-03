Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TIMES TRAVEL VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Tìm kiếm khách hàng bán sản phẩm du lịch của Công ty .

Phát triển nguồn CTV nhiều hơn để phát triển từng văn phòng .

Tìm kiếm nhân viên về đội, nhóm để phát triển và thăng chức lên.

Đã có kinh nghiệm làm việc trong nghề Sale ít nhất 1 năm

Kỹ năng tin học và giao tiếp tốt

Có thể làm việc độc lập hoặc đội nhóm, tinh thần trách nhiệm cao

Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết

Chế độ lương + thưởng được trao đổi khi phỏng vấn

Tham gia đầy đủ BHYT + BHXH , BHTN theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, thời gian làm việc giờ hành chính

Được tham gia các chuyến du lịch , trải nghiệm resort toàn quốc

