Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 1 năm / 1 lần.
- Nghỉ phép theo Luật Lao động.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật., Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Giao hàng cho Đại lý ,Siêu thị
- Thực hiện Sampling ,Seminar ,bán hàng ,GTSP ,Tham gia các HĐ cty
- Một số Công việc công ty giao
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Vui vẻ ,hoạt bát ,có khả năng giao tiếp tốt
- Sức khỏe ,năng động ,chịu khó ,trung thực ,tích cực hoạt động bên ngoài
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Yêu cầu có bằng lái xe máy
- Sức khỏe ,năng động ,chịu khó ,trung thực ,tích cực hoạt động bên ngoài
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
