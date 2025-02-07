Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 1 năm / 1 lần.

- Nghỉ phép theo Luật Lao động.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật., Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Giao hàng cho Đại lý ,Siêu thị
- Thực hiện Sampling ,Seminar ,bán hàng ,GTSP ,Tham gia các HĐ cty
- Một số Công việc công ty giao

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Vui vẻ ,hoạt bát ,có khả năng giao tiếp tốt
- Sức khỏe ,năng động ,chịu khó ,trung thực ,tích cực hoạt động bên ngoài
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Yêu cầu có bằng lái xe máy

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 195 Trương Văn Bang KP1, P Thạnh mỹ Lợi, Tp Thủ Đức HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

