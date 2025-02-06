Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 32 Trần Thủ Độ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
– Tìm kiếm khách hàng, đăng bài, spam, tương tác với khách qua các trang mạng xã hội
– Tư vấn khách hàng sử dụng các dịch vụ của công ty về lĩnh vực Marketing đa kênh
– Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng những vấn đề về sản phẩm trước và sau hợp tác
– Làm việc tại văn phòng, tương tác với khách hàng qua nền tảng mạng xã hội.
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
T2 – T7 (9h – 17h30: nghỉ trưa 2 tiếng)
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Không yêu cầu kinh nghiệm
– Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên.
– Có laptop cá nhân.
– Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt, có kỷ luật
– Yêu thích công việc Sale
– Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên.
– Có laptop cá nhân.
– Nhanh nhẹn, năng động, giao tiếp tốt, có kỷ luật
– Yêu thích công việc Sale
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
– Thu nhập theo năng lực từ 5.000.000 - 15.000.000 (Lương cứng + %HH + Thưởng)
– Được đào tạo từ đầu, nâng cao kiến thức về Sale Marketing
– Môi trường Gen Z trẻ trung, cởi mở, được Quản lý hỗ trợ trực tiếp để có kết quả tốt nhất.
– Đầy đủ chế độ lương, thưởng, sinh nhật, hỉ, hiếu…
– Được đào tạo từ đầu, nâng cao kiến thức về Sale Marketing
– Môi trường Gen Z trẻ trung, cởi mở, được Quản lý hỗ trợ trực tiếp để có kết quả tốt nhất.
– Đầy đủ chế độ lương, thưởng, sinh nhật, hỉ, hiếu…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI