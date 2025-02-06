Tuyển Nhân viên kinh doanh CT TNHH MTV SONG NGUYÊN VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lương 8M + thưởng KPI hấp dẫn + hot bonus Tham gia BHXH Thời gian làm việc linh động Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ Lộ trình thăng tiến rõ ràng Tham gia các hoạt động team building cùng công ty, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng sẵn có dựa trên data có sẵn

Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới, tư vấn, giới thiệu sản phẩm

Hoàn thành KPI cá nhân

Báo cáo công việc hàng ngày

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 18 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm hay trình độ, sẽ được đào tạo tận tình

Chăm chỉ, siêng năng, thật thà

Có phương tiện đi lại

Khả năng giao tiếp tốt

Tại CT TNHH MTV SONG NGUYÊN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH MTV SONG NGUYÊN VIỆT NAM

