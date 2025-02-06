Tuyển Nhân viên kinh doanh CT TNHH MTV SONG NGUYÊN VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CT TNHH MTV SONG NGUYÊN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Lương 8M + thưởng KPI hấp dẫn + hot bonus Tham gia BHXH Thời gian làm việc linh động Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ Lộ trình thăng tiến rõ ràng Tham gia các hoạt động team building cùng công ty, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng sẵn có dựa trên data có sẵn
Tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng mới, tư vấn, giới thiệu sản phẩm
Hoàn thành KPI cá nhân
Báo cáo công việc hàng ngày
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 18 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm hay trình độ, sẽ được đào tạo tận tình
Chăm chỉ, siêng năng, thật thà
Có phương tiện đi lại
Khả năng giao tiếp tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm hay trình độ, sẽ được đào tạo tận tình
Chăm chỉ, siêng năng, thật thà
Có phương tiện đi lại
Khả năng giao tiếp tốt
Tại CT TNHH MTV SONG NGUYÊN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH MTV SONG NGUYÊN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI