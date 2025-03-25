Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc

Data có sẵn công ty cung cấp

Chủ động liên hệ và tư vấn với các học viên (phụ huynh) tiềm năng theo danh sách từ các nguồn có sẵn;

Giới thiệu, tư vấn tuyển sinh các sản phẩm và dịch vụ đào tạo tiếng Anh tớ các khách hàng tiềm năng;

Theo dõi tình hình học tập của học viên và thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên;

Báo cáo kết quả kinh doanh cho trưởng nhóm kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Hoạt ngôn, khả năng truyền đạt tốt, giọng nói thu hút

Cầu tiến, chịu khó học hỏi và tiếp thu ý kiến

Nhiệt tình, vui vẻ, có trách nhiệm với công việc được giao

Quyền Lợi

Lương cứng 6tr5

Thu nhập = Lương cứng + % doanh thu

Tổng thu nhập không giới hạn, trung bình 12.000.000 - 16.000.000/tháng

Thưởng nóng (nếu có), thưởng cuối năm.

Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết, ...);

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

