Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Data có sẵn công ty cung cấp
Chủ động liên hệ và tư vấn với các học viên (phụ huynh) tiềm năng theo danh sách từ các nguồn có sẵn;
Giới thiệu, tư vấn tuyển sinh các sản phẩm và dịch vụ đào tạo tiếng Anh tớ các khách hàng tiềm năng;
Theo dõi tình hình học tập của học viên và thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên;
Báo cáo kết quả kinh doanh cho trưởng nhóm kinh doanh.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Hoạt ngôn, khả năng truyền đạt tốt, giọng nói thu hút
Cầu tiến, chịu khó học hỏi và tiếp thu ý kiến
Nhiệt tình, vui vẻ, có trách nhiệm với công việc được giao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6tr5
Thu nhập = Lương cứng + % doanh thu
Tổng thu nhập không giới hạn, trung bình 12.000.000 - 16.000.000/tháng
Thưởng nóng (nếu có), thưởng cuối năm.
Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết, ...);
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô B8, khu đô thị Trầm Sào,phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

