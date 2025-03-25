Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES
Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Phú Thọ: TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Data có sẵn công ty cung cấp
Chủ động liên hệ và tư vấn với các học viên (phụ huynh) tiềm năng theo danh sách từ các nguồn có sẵn;
Giới thiệu, tư vấn tuyển sinh các sản phẩm và dịch vụ đào tạo tiếng Anh tớ các khách hàng tiềm năng;
Theo dõi tình hình học tập của học viên và thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên;
Báo cáo kết quả kinh doanh cho trưởng nhóm kinh doanh.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Hoạt ngôn, khả năng truyền đạt tốt, giọng nói thu hút
Cầu tiến, chịu khó học hỏi và tiếp thu ý kiến
Nhiệt tình, vui vẻ, có trách nhiệm với công việc được giao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6tr5
Thu nhập = Lương cứng + % doanh thu
Tổng thu nhập không giới hạn, trung bình 12.000.000 - 16.000.000/tháng
Thưởng nóng (nếu có), thưởng cuối năm.
Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết, ...);
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO NHẬT QUANG AMES
