Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 144 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tiếp nhận data hoặc tự tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chốt sale trên đa nền tảng bằng các hình thức nhắn tin, telesales, gặp mặt trực tiếp, kết nối mối quan hệ, cộng đồng, hiệp hội

Xây dựng và tối ưu các quy trình, kịch bản chốt sale, tư liệu chốt sale, hạ rào cản,....

Đề xuất các kịch bản bán hàng Upsell phù hợp với khách hàng nhằm giải quyết đúng mong muốn của khách hàng

Báo cáo kết quả về doanh thu thực hiện theo ngày/tuần/tháng

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành QTKD, MKT, Kinh Tế và các ngành liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tương đương (dưới 1 năm). Chỉ cần có ý chí và mong muốn phát triển bản thân.

Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng chịu áp lực công việc & làm việc theo nhóm

Có Laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập > 15tr (Lương cơ bản, các khoản phụ cấp, hoa hồng 8% theo nguồn công ty và 12% nguồn cá nhân/hợp đồng)

Khen thưởng và phúc lợi: Lương tháng 13 + hoa hồng, thưởng theo năm mức thu nhập tương đương 14 - 16 tháng làm việc.

BHXH, BHYT theo Luật lao động + Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi, thăng tiến cao

Review công việc & lương thưởng 6 tháng / lần

Đào tạo hàng tuần các kỹ năng phản xạ chốt sales, kỹ năng xây dựng kịch bản chốt sales, kỹ năng quản trị cảm xúc, kỹ năng nắm bắt đánh giá tâm lý khách hàng ,... Ngoài ra được học cách lập kế hoạch, kỹ năng marketing bổ trợ để tìm kiếm khách hàng, mở rộng mối quan hệ đối tác để liên kết bán hàng.

Đào tạo kỹ năng quản trị về phân công giao việc, kiểm soát và báo cáo để đưa ra các kế hoạch triển khai nhằm mong muốn giúp nhân sự thăng tiến lên vị trí cao hơn với mức thu nhập từ 25 - 50 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.