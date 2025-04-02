Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Lập Thạch ...và 6 địa điểm khác, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện nghiên cứu thị trường, marketing, khảo sát nhu cầu khách hàng B2B, B2C trên địa bàn quản lý.

Đảm bảo doanh thu các lĩnh vực: – Điện Năng lượng mặt trời – Các mặt hàng gia dụng lĩnh vực mới: tủ lạnh, điều hòa, máy giặt,….

Tìm kiếm nguồn việc Xây dựng nhà dân, dự án

Tìm kiếm nguồn việc, cung cấp dịch vụ bảo trì, vệ sinh, bảo dưỡng máy lạnh, máy giặt,…

Thực hiện các chương trình Marketing online/offline, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thực hiện lan toả đăng bài, like, share trên mạng xã hội: fanpage,..

Tổ chức, phát triển kênh bán: tuyển dụng, phát triển CTV bán hàng, đại lý bán trên địa bàn quản lý.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, nguồn việc B2B, B2C

Thực hiện chăm sóc khách hàng

Thực hiện các công việc quản lý và yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam – Không quá 28 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại, Ngoại thương, Công nghệ thông tin.

Kinh nghiệm: 01 năm trở lên ở vị trí tương đương

Ưu tiên: có kinh nghiệm quản lý, phát triển kênh bán hàng trong các lĩnh vực thực phẩm, hàng gia dụng, công nghệ thông tin

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 – 25 triệu/tháng (tuỳ thuộc vào hiệu quả kinh doanh và doanh thu mang lại)

Chế độ nghỉ mát hằng năm, khám sức khoẻ định kỳ.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.