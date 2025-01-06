Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng (7.000.000đ/tháng + 1.000.000 phụ cấp + % doanh số), (Tổng thu nhập 12.000.000 - 50.000.000); lương tháng 13; thưởng các ngày lễ; Xét duyệt tăng lương hàng năm; Được đóng BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định; Được tham gia các hoạt động team building,du lịch,... thường niên tại côngty; Được cung cấp trang thiết bị, máy tính để phục vụ côngviệc; Được đào tạo, nâng cao kỹ năng làm việc lộ trình thăng tiến và phát triển năng lực rõ ràng., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Chăm sóc, duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có và mở rộng tìm kiếm khách hàng mới

Báo giá, tư vấn, chốt đơn đặt hàng và liên hệ với bộ phận kho, giao vận để giao hàng theo đúng tiến độ

Phối hợp các bộ phận khác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng: xuất kho, giao nhận hàng, chi phí, phương thức vận chuyển, thanh toán đơn hàng;

Đốc thúc, nhắc nhở khách hàng thanh toán công nợ đầy đủ, đúng thời hạn.

Tiếp nhận, trả lời thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, đam mê kinh doanh;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm và tốt nghiệp các ngành liên quan.

Tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH hóa mỹ phẩm S Việt AAB

