Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ THỰC PHẨM VŨ LÊ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ THỰC PHẨM VŨ LÊ
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- 104 Đồng Khởi, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa,Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty phù hợp với nhu cầu khách hàng.
- Đàm phán, chốt hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
- Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 20 - 35 tuổi, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh, ưu tiên trong ngành rượu, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, nightlife hoặc bán hàng B2B
- Kỹ năng giao tiếp tốt, vui vẻ, thân thiện và hòa đồng, có ngoại hình là một lợi thế.
- Yêu thích công việc kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm.
- Có kinh nghiệm là một lợi thế, nhưng nếu bạn là người mới, đừng lo lắng - chúng tôi sẽ đào tạo!
- Có thể đi công tác nếu cần.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ THỰC PHẨM VŨ LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 5 - 8 triệu VNĐ/tháng.
Hoa hồng theo doanh số: 3 - 7% tổng doanh thu cá nhân.
Thưởng nóng theo từng hợp đồng lớn.
Hỗ trợ công tác phí, điện thoại.
Được đào tạo kỹ năng bán hàng, sản phẩm.
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ THỰC PHẨM VŨ LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
