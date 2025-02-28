Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WONDER UNION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH WONDER UNION
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 519 Nguyễn Văn Cừ, Phường GIa Thuỵ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
· Xây dựng và đề xuất Kế hoạch bán hàng trên các kênh phân phối
· Xây dựng đội/nhóm/nhân viên của bộ phận
· Giám sát quá trình bán và thực hiện dự án kinh doanh của đội/nhóm/nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn thành KPI đặt ra
· Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới;
· Và các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Tốt nghiệp từ đại học trở lên: Ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, ....
· Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương (ưu tiên trong lĩnh vực mĩ phẩm, dược phẩm..), có kinh nghiệm kinh doanh trên sàn Droppi
· Ngoại hình ưa nhìn
· Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống
· Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt với các đối tác bên trong và bên ngoài.
· Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo
· Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
Tại CÔNG TY TNHH WONDER UNION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tuỳ vào năng lực và thoả thuận giữa hai bên, upto 20-25 triệu, tuỳ năng lực.
Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (team building hàng năm, khám sức khỏe, lương tháng 13)
Môi trường làm việc: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 18:00), sáng Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WONDER UNION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
