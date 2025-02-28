Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WONDER UNION làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 519 Nguyễn Văn Cừ, Phường GIa Thuỵ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

· Xây dựng và đề xuất Kế hoạch bán hàng trên các kênh phân phối

· Xây dựng đội/nhóm/nhân viên của bộ phận

· Giám sát quá trình bán và thực hiện dự án kinh doanh của đội/nhóm/nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn thành KPI đặt ra

· Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên mới;

· Và các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

· Tốt nghiệp từ đại học trở lên: Ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, ....

· Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương (ưu tiên trong lĩnh vực mĩ phẩm, dược phẩm..), có kinh nghiệm kinh doanh trên sàn Droppi

· Ngoại hình ưa nhìn

· Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống

· Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt với các đối tác bên trong và bên ngoài.

· Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo

· Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

Được Hưởng Những Gì

Lương tuỳ vào năng lực và thoả thuận giữa hai bên, upto 20-25 triệu, tuỳ năng lực.

Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (team building hàng năm, khám sức khỏe, lương tháng 13)

Môi trường làm việc: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 18:00), sáng Thứ 7 (từ 08:30 đến 12:00)

