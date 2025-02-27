Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3 tháng/ lần; đào tạo kỹ năng và có lộ trình phát triển cụ thể sau 3

- 6 tháng đối với nhân sự năng suất cao

- Tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động

- Tham dự team building, du lịch hàng năm; các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng; chương trình gala cuối năm...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội thể hiện, nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Liên hệ giới thiệu các khóa học của TeenUp tới tệp khách hàng tiềm năng
- 100% LÀ NGUỒN DATA NÓNG, ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP, TỶ LỆ CHỐT CAO
- Khai thác, tư vấn và chốt đơn khóa học phù hợp theo nhu cầu của khách hàng
- Chăm sóc và giải đáp các câu hỏi của khách hàng liên quan đến sản phẩm của công ty
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng để gia tăng tỷ lệ tái tục
- Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM
- Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại học, làm được fulltime.
- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm các vị trí: sales, telesales, tư vấn bán hàng (yêu cầu bắt buộc)
- Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp
- Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc
- Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực

Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng: 7 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, Ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

