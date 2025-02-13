Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Xây dựng kế hoạch doanh số chi tiết, phân bổ chỉ tiêu kinh doanh, chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện từng khu vực và từng nhân viên
- Đánh giá, phân loại khách hàng theo từng nhóm chính sách
- Phân bổ doanh số chỉ tiêu, và đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà phân phối trong khu vực
- Xây dựng kế hoạch bán hàng theo sản phẩm cho chi nhánh
- Quản lý hệ thống khách hàng hiện tại và mở rộng hệ thống khách hàng tiềm năng
- Kiểm soát công nợ hệ thống khách hàng
- Quản lý việc duy trì tuyến bán hàng và mật độ phủ tại điểm bán lẻ
- Chịu trách nhiệm triển khai kênh bán hàng mới
- Triển khai và giám sát việc thực hiện các chương trình khuyến mại
- Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, phân công công việc cho nhân sự chi nhánh
- Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn và đánh giá kết quả công việc của các cán bộ nhân viên trực thuộc
- Xây dựng, triển khai phân bổ chi tiết và giám sát thực thi kế hoạch, chỉ tiêu marketing cho hệ thống nhân sự chi nhánh
- Phân tích báo cáo: Kết quả doanh số, sản phẩm trọng tâm theo từng nhân viên. Báo cáo tăng trưởng theo từng khách hàng. Báo cáo mật độ phủ khách hàng. Báo cáo sale data sản phẩm của chi nhánh
- Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ theo quy định hoặc đột xuất

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Giám sát, Trưởng phòng trở lên
- Có kinh nghiệm sale thị trường ở các ngành như Văn phòng phẩm, FMCG
- Có kinh nghiệm làm việc, mở rộng nhà phân phối, đại lý
- Từng quản lý, phân công, giám sát thực hiện công việc và phụ trách đào tạo, phát triển nhân sự cấp dưới
- Có khả năng phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh
- Có kiến thức tổng quan về chuyên ngành kinh doanh của công ty

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 25 - 30 triệu/tháng (LC + KPI)
- Thưởng Lễ Tết, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.
- Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng
- Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.
- Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành
- Tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, Team Building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 189 đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

