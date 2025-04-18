Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Thế Giới Bảng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 34 đường số 9 Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh B2B, đảm bảo mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch kinh doanh, báo cáo định kỳ.

Xây dựng hồ sơ hồ sơ thầu theo nguyên tắc khoa học

Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược.

Đề xuất các cải tiến và phương án tối ưu hóa quy trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả công việc.

Theo dõi, phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh, lập báo cáo và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và đối tác qua việc quản lý chất lượng dịch vụ và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tham gia vào các hoạt động marketing, PR và các sự kiện lớn để xây dựng thương hiệu công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ tốt, có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương thảo với đối tác và khách hàng xuất sắc.

Có khả năng phân tích và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác, hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành [lĩnh vực ngành nghề cụ thể nếu có].

Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực.

Các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật (Bảo hiểm, nghỉ phép, khám sức khỏe, v.v.).

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo và đầy thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thế Giới Bảng

