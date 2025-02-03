Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lương tháng 13, thưởng lễ.., tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất nếu đạt thành tích xuất sắc. Du lịch, team building hàng năm cùng công ty, chế độ sinh nhật, Trung thu, Noel..., Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Liên hệ tư vấn khách hàng theo data công ty cấp
Tư vấn, thuyết phục khách hàng. Chốt đơn hàng
Chăm sóc khách hàng trong và sau bán
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán công việc
Năng động, có chí cầu tiến
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng, kinh doanh.
Độ tuổi từ 20 trở lên

Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 209 Trịnh Huy Quang, Phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

