Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lương tháng 13, thưởng lễ.., tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất nếu đạt thành tích xuất sắc. Du lịch, team building hàng năm cùng công ty, chế độ sinh nhật, Trung thu, Noel..., Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Liên hệ tư vấn khách hàng theo data công ty cấp

Tư vấn, thuyết phục khách hàng. Chốt đơn hàng

Chăm sóc khách hàng trong và sau bán

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhiệm vụ được giao.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán công việc

Năng động, có chí cầu tiến

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng, kinh doanh.

Độ tuổi từ 20 trở lên

Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH xây dựng thương mại Huy Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin