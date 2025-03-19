Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa:

- Xuân Mai Tower, p. Đông Hải, Tp. Thanh Hoá., Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xuất khẩu Trái cây đóng hộp:
+ Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và kí kết hợp đồng.
+ Thiết lập mối quan hệ tốt với các đối tác nước ngoài, thực hiện tốt hoạt động kinh doanh xuất khẩu.
+ Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo cho trưởng phòng kinh doanh về các vấn đề có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu như: thị trường, hàng hóa, giá cả, khách hàng, đối tác...
+ Thực hiện khảo sát, phân tích các thị trường tiềm năng, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường quốc tế.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ngôn ngữ: Giao tiếp và thuyết phục tốt bằng tiếng Anh. Biết nhiều ngôn ngữ là lợi thế.
+ Tin học: sử dụng tốt Word, Excel, Email.
+ Trình độ: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ở các chuyên ngành ngoại thương, thương mại, kinh doanh, kinh tế quốc tế, thanh toán quốc tế,... hoặc các ngành liên quan.
+ Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về sale quốc tế. Hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng tốt nghiệp một trong các chuyên ngành nêu trên.
+ Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.
+ Khả năng làm việc độc lập tốt, giải quyết vấn đề tốt, và luôn sẵn sàng team work.
+ Có thể đi công tác trong nước và quốc tế để gặp gỡ khách hàng khi cần thiết, tham dự các triển lãm trong và ngoài nước.
+ Ưu tiên: Ứng viên từng làm xuất khẩu nông sản; ứng viên đang ở tại Tp. Thanh Hoá hoặc lân cận.

Tại Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương, thưởng hấp dẫn và đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
+ Thu nhập hàng tháng: 2x-3x+ (không giới hạn). Trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn trực tiếp.
+ Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, sẻ chia, học hỏi...
+ Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Gralimex

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 4, P. Quang Hưng, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

