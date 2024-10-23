Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 13 Triệu

Mức lương 6 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Nguyễn Tất Thành, Cư Jút

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng có nhu cầu đăng ký lắp đặt Internet + Truyền hình FPT + Camera

- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet và Truyền Hình FPT do FPT Telecom cung cấp

- Gọi điện tư vấn khách hàng qua data mà công ty cung cấp hoặc tự tìm kiếm

- Tiếp cận khách hàng về các kênh Online, Google, facebook, các trang mạng xã hội khác (là 1 lợi thế lớn)

- Tìm kiếm khách hàng qua các kênh Offline như: Survey, Đại lý, Cộng tác viên, Dán decan, Sticker, Bandrol... và nhiều kênh bán hàng khác

- Đàm phán thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng

- Phát triển kênh cộng tác viên, đại lý

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ Nữ, từ 20 – 35 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên

- Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin, mạng Internet

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt

- Chịu được áp lực cao trong công việc

- Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên...là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng tháng 14 15 16, thưởng quý, tháng... tùy năng lực

- Chế độ Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, tất niên, sinh nhật...

- Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN

- Công đoàn: 8/3, 1/6, 27/7 cho cha mẹ, bóng đá, ....

- Môi trường làm việc teamwork thân thiện, chuyên nghiệp

- Tuyên dương cho 50 và 100 cá nhân xuất sắc nhất toàn quốc, tôn vinh và trao giải tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

