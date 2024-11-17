Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 100E/22 Đặng Văn Bi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng
Tìm kiếm khách hàng qua các kênh offline ( Mối quan hệ sẵn có, Phát voucher.. ) kênh online như các nển tảng MXH ( Facebook, zalo.. )
Chăm sóc khách hàng cũ, tư vấn nâng cấp gói dịch vụ

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, thích giao tiếp, hướng ngoại là 1 lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nhiệt huyết, cống hiến, muốn gắn bó lâu dài
Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi và cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000vnđ. Thử việc nhận 100% lương
Hoa hồng hưởng trực tiếp 10-12% doanh số ngay sau khi phát sinh
Thưởng TOP doanh số từ Trưởng phòng
Được đào tạo bài bản kiến thức dưỡng sinh, được cầm tay chỉ việc, hoạt động đội nhóm. Được hỗ trợ tư vấn và chốt khách
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 100E/22 Đường Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

