Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 100E/22 Đặng Văn Bi, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng
Tìm kiếm khách hàng qua các kênh offline ( Mối quan hệ sẵn có, Phát voucher.. ) kênh online như các nển tảng MXH ( Facebook, zalo.. )
Chăm sóc khách hàng cũ, tư vấn nâng cấp gói dịch vụ
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, thích giao tiếp, hướng ngoại là 1 lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Nhiệt huyết, cống hiến, muốn gắn bó lâu dài
Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi và cầu tiến
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6.000.000vnđ. Thử việc nhận 100% lương
Hoa hồng hưởng trực tiếp 10-12% doanh số ngay sau khi phát sinh
Thưởng TOP doanh số từ Trưởng phòng
Được đào tạo bài bản kiến thức dưỡng sinh, được cầm tay chỉ việc, hoạt động đội nhóm. Được hỗ trợ tư vấn và chốt khách
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
