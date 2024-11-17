Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 100E/22 Đặng Văn Bi, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng

Tìm kiếm khách hàng qua các kênh offline ( Mối quan hệ sẵn có, Phát voucher.. ) kênh online như các nển tảng MXH ( Facebook, zalo.. )

Chăm sóc khách hàng cũ, tư vấn nâng cấp gói dịch vụ

Những Yêu Cầu Công Việc

Năng động, thích giao tiếp, hướng ngoại là 1 lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Nhiệt huyết, cống hiến, muốn gắn bó lâu dài

Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần ham học hỏi và cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000vnđ. Thử việc nhận 100% lương

Hoa hồng hưởng trực tiếp 10-12% doanh số ngay sau khi phát sinh

Thưởng TOP doanh số từ Trưởng phòng

Được đào tạo bài bản kiến thức dưỡng sinh, được cầm tay chỉ việc, hoạt động đội nhóm. Được hỗ trợ tư vấn và chốt khách

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi

