Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV
- Hà Nội: từ 10
- 20 triệu đồng. Có thể thỏa thuận cao hơn tùy theo năng lực và kinh nghiệm Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng doanh số, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định, thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh Các chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm… theo quy định Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm nội thất kim loại
Tìm kiếm, xây dựng và phát triển khách hàng tiềm năng
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn, báo giá và đàm phán các điều kiện hợp đồng
Theo dõi quá trình sản xuất, giao hàng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất và thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ
Lập kế hoạch và đề xuất chiến lược nhằm tăng trưởng doanh thu và thị phần
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về sản phẩm cơ khí, quy trình sản xuất và thị trường liên quan
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng đơn hàng
Sử dụng tốt các phần mềm: Microsoft Office và các phần mềm vẽ kỹ thuật.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
