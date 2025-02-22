Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ 10 - 20 triệu đồng. Có thể thỏa thuận cao hơn tùy theo năng lực và kinh nghiệm Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng doanh số, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định, thưởng lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh Các chế độ nghỉ lễ, Tết, phép năm… theo quy định Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm nội thất kim loại

Tìm kiếm, xây dựng và phát triển khách hàng tiềm năng

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn, báo giá và đàm phán các điều kiện hợp đồng

Theo dõi quá trình sản xuất, giao hàng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất và thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ

Lập kế hoạch và đề xuất chiến lược nhằm tăng trưởng doanh thu và thị phần

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh/ bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành cơ khí

Hiểu biết về sản phẩm cơ khí, quy trình sản xuất và thị trường liên quan

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, bóc tách khối lượng đơn hàng

Sử dụng tốt các phần mềm: Microsoft Office và các phần mềm vẽ kỹ thuật.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ASV

